ريال مدريد يقدم تشواميني للإعلام الثلاثاء

يقدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لاعبه الجديد الفرنسي أوريلين تشواميني إلى وسائل الإعلام غدا الثلاثاء، بعد تعاقد اللاعب مع النادي لمدة ستة مواسم.

وتعاقد الريال مع لاعب الوسط الفرنسي الدولي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد الذي يسعى خلاله للدفاع عن لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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وكان تشواميني، الذي تألق مع موناكو الفرنسي الموسم الماضي، خاض ثماني مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي منذ أن شارك مع الفريق للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر الماضي.

ونشأ تشواميني في قطاع الناشئين بنادي بوردو الفرنسي ثم تعاقد مع موناكو في 2020 ، وخاض اللاعب مع الفريق 35 مباراة في الدوري الفرنسي بالموسم المنقضي بلغت فيها نسبة تمريراته المتقنة 86.7%.

وخاض اللاعب 50 مباراة مع موناكو في مختلف البطولات بالموسم المنقضي، وسجل خلالها خمسة أهداف للفريق.