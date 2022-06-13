ساوثغيت يختبر جاهزية فودين قبل ملاقاة المجر

أكد غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين، أنه سيرى مدى جاهزية لاعبه فيل فودين قبل مباراة الفريق المرتقبة الثلاثاء أمام نظيره المجري في الجولة الرابعة من مباريات الدور الأول لبطولة دوري أمم أوروبا.

وغاب فودين (33 عاماً) عن مباريات المنتخب الإنجليزي في الأيام الماضية أمام منتخبات المجر وألمانيا وإيطاليا بعدما كشفت الفحوص عن إصابته بفيروس كورونا.

مادة اعلانية

وقال ساوثغيت: علينا بالفعل أن نتحدث مع أخصائيي الأداء البدني وطاقمنا الطبي، لأن فودين عاد للتدريبات ولكن يجب التعرف على مدى تكيفه مع الظروف التي تعرض لها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وما يمكن أن ننتظر منه.