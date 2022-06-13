فليك قبل مواجهة إيطاليا: نحتاج إلى الانتصارات

أعرب هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم عن ارتفاع الروح المعنوية للفريق قبل المباراة المقررة يوم الثلاثاء أمام المنتخب الإيطالي رغم تعادل المنتخب الألماني بنتيجة 1 - 1 في أربع مباريات متتالية.

وقال فليك في تصريحاته للصحفيين يوم الاثنين في بودابست إنه "راض للغاية إزاء تطور الفريق، لدينا العديد من اللاعبين الجدد بالمنتخب ونواصل العمل على تطوير الفريق. نحن في حالة معنوية إيجابية للغاية هنا."

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لكن فليك اعترف أيضا بأن نتائج التعادل "غير جيدة... لأنني أريد الفوز" مطالبا الفريق ببذل قصارى الجهد في مواجهة المنتخب الإيطالي بطل أوروبا يوم الثلاثاء في مونشنغلادباخ الانتصارات تكون مهمة للغاية دائما لأي فريق، فهي تعزز الثقة."

وجرى الإعلان في وقت سابق عن جاهزية جميع اللاعبين الـ 25 في المنتخب الألماني لخوض المران الأخير اليوم استعدادا لمواجهة المنتخب الإيطالي.

وظل المنتخب الألماني في بودابست بعد المباراة التي انتهت بالتعادل مع نظيره المجري 1 - 1 يوم السبت على أن يعود إلى ألمانيا في وقت لاحق اليوم استعدادا لخوض المباراة أمام المنتخب الإيطالي.

ويتطلع المنتخب الألماني إلى تحقيق الفوز بعد أن تعادل في جميع مبارياته الثلاث الماضية بمجموعته في دوري الأمم بنتيجة 1 - 1.

ويخوض المنتخب الألماني مباراتيه الأخيرتين في المجموعة في سبتمبر المقبل، حيث يستضيف منتخب المجر ثم يحل ضيفا على نظيره الإنجليزي.

وتعادل المنتخب الألماني بنتيجة 1 - 1 في أربع مباريات متتالية، حيث كان قد تعادل مع نظيره الهولندي في مباراة ودية أقيمت في 29 مارس الماضي.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في مجموعته بدوري الأمم برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطتين خلف المنتخب الإيطالي المتصدر ونقطة واحدة خلف نظيره المجري، بينما يتذيل المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد نقطتين وذلك قبل مباراته أمام المجر يوم الثلاثاء.

ويتأهل المنتخب الفائز بصدارة المجموعة إلى النهائيات المقررة في العام المقبل، بينما يهبط متذيل المجموعة إلى المستوى الثاني.