كيليني يعلن انتقاله إلى لوس أنجلوس الأميركي

أعلن المدافع الإيطالي المخضرم جيورجيو كيليني، انتقاله إلى فريق لوس أنجلوس في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم يوم الاثنين بعد رحيله عن يوفنتوس.

وغادر كيليني يوفنتوس في نهاية الموسم المنصرم بعد مسيرة استمرت 17 عاما مع النادي الإيطالي، حيث يأتي ثالثا في قائمة خوض المباريات هناك خلف أليساندرو ديل بييرو وجيانلويجي بوفون.

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وأكد اللاعب البالغ من العمر 37 عاما أيضا، اعتزاله اللعب الدولي، حيث خاض مباراته الأخيرة في استاد ويمبلي هذا الشهر عندما خسرت إيطاليا بطلة أوروبا أمام الأرجنتين وديا.

وأعلن كيليني انتقاله إلى لوس أنجلوس عبر تويتر، حيث ارتدى قميص النادي الأميركي وقبعته وكتب "الفصل التالي".