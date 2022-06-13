كين: قدوم هالاند ونونيز يجعل الفوز بـ"الحذاء الذهبي" صعباً

أكد هاري كين نجم توتنهام أن انضمام إيرلينغ هالاند وداروين نونيز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سيقوده إلى التطور في الصراع على جائزة الحذاء الذهبي لهداف المسابقة.

وفاز كين بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات في مواسم 2015 - 2016 و2016 - 2017 و2020 - 2021، وسجل 17 هدفا في الموسم الماضي ليقود توتنهام لبلوغ دوري أبطال أوروبا.

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واقتسم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين زميل كين في توتنهام، صدارة قائمة الهدافين مع المصري محمد صلاح هداف ليفربول، برصيد 23 هدفا لكل منهما. ويستعد المهاجم الأوروغوياني نونيز للانتقال من بنفيكا البرتغالي إلى ليفربول مقابل 64 مليون جنيه إسترليني.

وسجل نونيز 48 هدفا خلال 85 مباراة لبنفيكا على مستوى كافة المسابقات وبلغ معدل تسجيله 2ر1 هدف في المباراة الواحدة خلال الموسم الماضي من الدوري البرتغالي الممتاز.

كما عزز مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، قدراته الهجومية عبر ضم المهاجم النرويجي هالاند بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجل هالاند 86 هدفا خلال 89 مباراة مع دورتموند منذ قدومه من صفوف سالزبورغ في يناير 2020، وبلغ معدل تسجيله، هدف واحد كل 84 دقيقة على مستوى كافة المسابقات.

ولا يطيق كين صبرا من أجل التنافس مع نونيز وهالاند في الموسم المقبل بعد انضمام الثنائي الموهوب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف كين خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين على هامش مشاركته مع منتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبي "أرى أن المعركة على الحذاء الذهبي دائما ما تكون قوية، الدوري الإنجليزي الممتاز يصنع بعض من أفضل المهاجمين حول العالم منذ سنوات".

وأشار "أعتقد أن في كل موسم شاركت به كانت المعركة دائما قوية للفوز بالحذاء الذهبي ولن يختلف الأمر".

وأوضح "أفضل المهاجمين يرغبون في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبهاتين الصفقتين الجديدتين أعتقد أن ذلك سيساعدني كلاعب لتقديم أداء جيد، هذا يقودني إلى التطور والتحسن، اتطلع إلى التحدي".