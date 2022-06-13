مانشستر سيتي يكمل تعاقده مع هالاند

كشف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أنه أكمل صفقة التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند الألماني لمدة خمس سنوات.

وارتفعت قيمة مهاجم منتخب النرويج البالغ من العمر 21 عاما بشكل كبير بفضل مستواه المبهر مع دورتموند بعد انضمامه من سالزبورغ النمساوي قبل عامين.

مادة اعلانية

وقال هالاند الذي سجل 86 هدفا في كل المسابقات مع دورتموند منذ مشاركته الأولى في يناير 2020: أتابع سيتي دائما خاصة في المواسم الأخيرة، تعجبني كثيرا طريقة لعبهم. إنها مثيرة ويصنعون الكثير من الفرص وهو أمر رائع للاعب مثلي.

وأضاف اللاعب النرويجي الذي سينضم إلى سيتي في أول يوليو : أرغب في تسجيل المزيد من الأهداف والفوز بألقاب والتطور كلاعب وأثق أنني استطيع القيام بذلك هنا.

وكان سيتي يسعى بكل قوة لايجاد بديل لسيرجيو أغويرو بعد انتقال المهاجم الأرجنتيني، وهداف الفريق التاريخي برصيد 254 هدفا، إلى برشلونة في صفقة انتقال حر العام الماضي.

وفشل المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس في الحفاظ على مكانه ضمن التشكيلة الأساسية.