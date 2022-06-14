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أستراليا تهزم بيرو وتتأهل إلى كأس العالم

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أستراليا
لاعبو أستراليا يحتفلون بعد ركلات الترجيح

أستراليا تهزم بيرو وتتأهل إلى كأس العالم

العربية.نت

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حجزت أستراليا، خامسة التصفيات الأسيوية، البطاقة الـ31 قبل الأخيرة المؤهلة إلى مونديال 2022 نهاية العام الحالي بفوزها على بيرو، خامسة تصفيات أميركا الجنوبية، بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي الاثنين في الدوحة ضمن ملحق دولي.

وهي المرة السادسة التي تبلغ فيها أستراليا النهائيات العالمية وستنضم في قطر إلى منتخبات المجموعة الرابعة المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

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