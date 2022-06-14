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بايرن يرفض الاستسلام ويقدم عرضاً ثالثاً من أجل ماني

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ماني نوير بايرن ليفربول
ماني في مباراة بايرن وليفربول بدوري أبطال أوروبا 2018-2019

بايرن يرفض الاستسلام ويقدم عرضاً ثالثاً من أجل ماني

ميونخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لتقديم عرض ثالث إلى ليفربول لضم المهاجم السنغالي، ساديو ماني، مقابل 40 مليون يورو، حسبما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الثلاثاء.

وذكرت بيلد أن إدارة نادي بايرن وافقت على تقديم عرض يتضمن حصول ليفربول على 35 مليون يورو، إضافة لخمسة ملايين يورو أخرى بناء على مشاركات وأداء اللاعب.

وأشار التقرير أيضا إلى أن ماني (30 عاماً) اتفق بالفعل مع بايرن على أن يكون انتقاله للفريق بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وكان ماني انتقل إلى ليفربول في 2016 ، ويمتد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

وكانت التقارير أشارت إلى أن بايرن قدم عرضين آخرين لليفربول أقل في القيمة وأن النادي الإنجليزي رفض كليهما.

ويرغب بايرن في ضم ماني في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب سيرج غنابري والمهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق البافاري.

ويمتد عقد كل من اللاعبين حتى 2023 ، وقال ليفاندوفسكي إنه يرغب في الرحيل عن الفريق هذا الصيف وإن أشار بايرن إلى أنه لن يتركه يرحل.

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