بعد الانفصال عن شاكيرا.. برشلونة يصدم بيكيه بقرار قاسٍ

أخبر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، جيرارد بيكيه مدافع الفريق بعدم الاعتماد عليه كلاعب أساسي في الموسم المقبل، وذلك في أزمة جديدة يدخلها اللاعب المخضرم عقب نهاية علاقته مع المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيراً.



ويعيش المدافع الإسباني أوضاعا صعبة وغير مستقرة بعد انفصاله عن صديقته المغنية الشهيرة شاكيرا الأيام الماضية.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، التقى تشافي مع بيكيه وأخبره أنه لن يكون لاعبا أساسيا في الموسم المقبل، وذلك بسبب المشاكل الجسدية وسلوكه غير الاحترافي خارج الملعب.



وأضافت الصحيفة: كان اللقاء صعبا، لكن تشافي تحدث بشكل مباشر مع القائد، إنه لا يشكك في جودته كلاعب، وهو أمر لا يمكن إنكاره، ولكن قدرته على التحمل جسديا في الموسم القادم أمر صعب، كما أن مشكلة تشافي الرئيسية مع بيكيه في اهتماماته التجارية خارج الملعب.



ويعتقد تشافي أن رحيل بيكيه عن الفريق هو الخيار الأفضل، خاصة إذا تنازل عن بعض الأموال التي يدين له برشلونة بها، مثلما فعل كارلوس بويول سابقا، لكن بيكيه رفض ذلك وأكد أنه لن يحدث ويريد الرد على حجج تشافي، وأنه سيتدرب بقوة أكبر للعودة إلى أفضل مستوياته.







وأكدت "سبورت" أن تشافي أصر على التعاقد مع قلب دفاع يمكنه بناء فريق تنافسي عليه، وقال إنه لا يرى بيكيه في هذا الدور، وتم ذكر اسم الفرنسي كوندي، مدافع إشبيلية.



ويمتد عقد المدافع الإسباني مع النادي الكتالوني إلى 2024، ويدين برشلونة لبيكيه بحوالي 40 مليون يورو من المدفوعات التجارية التي تم تأجيلها.



وشدد الصحيفة الكتالونية على أن تشافي على استعداد للتضحية بـ "الأبقار المقدسة" في غرفة الملابس من أجل مساعدة النادي على التحسن.