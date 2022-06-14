كرواتيا تهزم فرنسا وتقربها من الهبوط إلى المستوى الثاني

تواصلت معاناة منتخب فرنسا في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم بخسارته على يد ضيفه الكرواتي صفر- 1 يوم الاثنين في الوقت الذي تغلب فيه منتخب الدنمارك على ضيفه منتخب النمسا 2 - صفر في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للمستوى الأول للبطولة.

وظل منتخب ديوك فرنسا حامل اللقب، في المركز الأخير برصيد نقطتين حصدهما من تعادلين وخسارتين في أول أربع مباريات.

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ويتصدر منتخب الدنمارك المجموعة بتسع نقاط ويحل منتخب كرواتيا ثانيا برصيد سبع نقاط ثم النمسا في المركز الثالث بأربع نقاط.

وعلى ملعب دو فرانس، أحرز لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني هدف الحسم لكرواتيا من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة.

وعلى ملعب باركن ستاديون، حسم منتخب الدنمارك فوزه على ضيفه النمساوي ، بهدفي يوناس ويند وأندرياس سكوف أولسن في الدقيقتين 21 و37.