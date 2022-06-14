كرواتيا تهزم فرنسا وتقربها من الهبوط إلى المستوى الثاني

تواصلت معاناة منتخب فرنسا في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم بخسارته على يد ضيفه الكرواتي صفر- 1 يوم الاثنين في الوقت الذي تغلب فيه منتخب الدنمارك على ضيفه منتخب النمسا 2 - صفر في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للمستوى الأول للبطولة.
وظل منتخب ديوك فرنسا حامل اللقب، في المركز الأخير برصيد نقطتين حصدهما من تعادلين وخسارتين في أول أربع مباريات.
ويتصدر منتخب الدنمارك المجموعة بتسع نقاط ويحل منتخب كرواتيا ثانيا برصيد سبع نقاط ثم النمسا في المركز الثالث بأربع نقاط.
وعلى ملعب دو فرانس، أحرز لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني هدف الحسم لكرواتيا من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة.
وعلى ملعب باركن ستاديون، حسم منتخب الدنمارك فوزه على ضيفه النمساوي ، بهدفي يوناس ويند وأندرياس سكوف أولسن في الدقيقتين 21 و37.
-
مبابي ينقذ فرنسا من هزيمة ثانية.. وفوز أول لكرواتياأنقذ البديل كيليان مبابي منتخب فرنسا بطل العالم وحامل اللقب من هزيمة ثانية له في ثلاث مباريات خاضها حتى الآن في منافسات المجموعة الأولى من المستوى ... رياضة عالمية
-
كرواتيا تخطف التعادل من فرنسا في الدقائق الأخيرةتعادل المنتخب الكرواتي مع ضيفه الفرنسي 1 - 1 يوم الاثنين في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.وتقدم ... رياضة عالمية
-
الرئيس الفرنسي يعترف: تدخلت من أجل إقناع مبابي بالبقاءأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تدخل في ملف تجديد كيليان مبابي لباريس سان جيرمان وتحدث معه أثناء المفاوضات.وقال ماكرون في مقابلة العديد من ... رياضة