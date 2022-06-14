كوستاريكا تجتاز نيوزيلندا وتخطف آخر بطاقات المونديال

اكتمل عقد المتأهلين لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وذلك بعد فوز منتخب كوستاريكا على منتخب نيوزيلندا 1 -صفر في مباراة الملحق العالمي التي جمعتهما يوم الثلاثاء، في مدينة الريان القطرية.
ويدين المنتخب الكوستاريكي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جويل كامبل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة.
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واضطر المنتخب النيوزيلندي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كوستا بارباروزيس في الدقيقة 69.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب الكوستاريكي في المجموعة الخامسة بكأس العالم والتي تضم أيضا منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان.
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