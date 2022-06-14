كومباني يتولى تدريب بيرنلي

أعلن نادي بيرنلي الهابط إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، تعيين فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي السابق لتدريب الفريق الأول يوم الثلاثاء.
وقال كومباني: بيرنلي هو حقا فريق إنجليزي عريق، وهذا شرف لي أن أتولى تدريب فريقه الأول. أنا متحمس لهذا التحدي.
وأقيل دايك قبل نهاية الموسم الماضي، قبل أن يتولى مايك جاكسون المسؤولية بشكل مؤقت، لكنه أخفق في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وهبط إلى الدرجة الثانية.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
كومباني ينهي مسيرته التدريبية مع أندرلختأعلن أندرلخت المنافس في دوري الدرجة الأولى البلجيكي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رحيل مدافع مانشستر سيتي وبلجيكا السابق فينسن كومباني عن النادي بعد ... رياضة
-
انضمام أغويرو ودروغبا وكومباني وسكولز لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزيانضم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والإيفواري ديدييه دروغبا والبلجيكي فينسنت كومباني والدنماركي بيتر شمايكل والإنجليزيان بول سكولز وإيان رايت، إلى قاعة ... رياضة
-
كومباني يشعر بـ"الاشمئزاز" بعد تعرضه إلى العنصريةأكد فنسنت كومباني مدرب أندرلخت أنه يشعر "بالاشمئزاز" من إساءة عنصرية وجهت إليه من مشجعي كلوب بروج خلال تعادل الفريقين 2-2 في دوري الدرجة الأولى ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية