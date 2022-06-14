.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كومباني يتولى تدريب بيرنلي

  • الخط
كومباني
البلجيكي كومباني

كومباني يتولى تدريب بيرنلي

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي بيرنلي الهابط إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، تعيين فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي السابق لتدريب الفريق الأول يوم الثلاثاء.

وقال كومباني: بيرنلي هو حقا فريق إنجليزي عريق، وهذا شرف لي أن أتولى تدريب فريقه الأول. أنا متحمس لهذا التحدي.

وأقيل دايك قبل نهاية الموسم الماضي، قبل أن يتولى مايك جاكسون المسؤولية بشكل مؤقت، لكنه أخفق في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وهبط إلى الدرجة الثانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وباء ينتشر في لبنان وباء ينتشر في لبنان
اكتشف المزيد