كومباني يتولى تدريب بيرنلي

أعلن نادي بيرنلي الهابط إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، تعيين فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي السابق لتدريب الفريق الأول يوم الثلاثاء.



وقال كومباني: بيرنلي هو حقا فريق إنجليزي عريق، وهذا شرف لي أن أتولى تدريب فريقه الأول. أنا متحمس لهذا التحدي.



وأقيل دايك قبل نهاية الموسم الماضي، قبل أن يتولى مايك جاكسون المسؤولية بشكل مؤقت، لكنه أخفق في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وهبط إلى الدرجة الثانية.

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