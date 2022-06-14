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ليفربول يعلن تعاقده مع داروين نونيز

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داروين نونيز بقميص ليفربول

ليفربول يعلن تعاقده مع داروين نونيز

لندن - أ ف ب

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده رسميا مع مهاجم منتخب الأوروغواي ونادي بنفيكا البرتغالي داروين نونيز الثلاثاء مقابل صفقة يمكن أن تصل الى 100 مليون يورو وهو رقم قياسي للنادي، متجاوزة الرقم الذي دفعه ليفربول لساوثمبتون (85 مليون يورو) عام 2018) لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وسجل نونييس الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثالث والعشرين في 26 الحالي، 34 هدفا في 41 مباراة في صفوف بنفيكا الموسم الفائت في مختلف المسابقات.

وقد يؤدي قدوم نونييس إلى إمكانية رحيل السنغالي ساديو ماني المرشح للانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني بحسب تقارير صحافية عدة.

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