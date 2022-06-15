أكثر المدربين إنفاقاً للأموال.. مورينيو وغوارديولا في القمة

كشفت تقارير صحافية، يوم الأربعاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو أكثر المدربين صرفاً للأموال في سوق الانتقالات، يليه الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

وبحسب التقرير الذي نشرته "ماركا" نقلا عن موقع "ترانسفير ماركت" المختص في أرقام وقيمة اللاعبين والأندية، فإن المدرب الحالي لروما يتواجد على رأس قائمة أكثر المدربين إنفاقا للأموال خلال مسيرتهم التدريبية.

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10- كلاوديو رانييري "864.3 مليون يورو"

9- إرنستو فالفيردي "869.8 مليون يورو"

8- أنطونيو كونتي "966.1 مليون يورو"

7- أرسين فينغر "973.3 مليون يورو"

6- دييغو سيميوني "989.2 مليون يورو"

5- ماسيميليانو أليغري "مليار و 80 مليون يورو"

4- مانويل بيليغريني "مليار و160 مليون يورو"

3- كارلو أنشيلوتي " مليار و440 مليون يورو"

2- بيب غوارديولا "1.6 مليار يورو"

1 – جوزيه مورينيو "مليار و720 مليون يورو"