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أكثر المدربين إنفاقاً للأموال.. مورينيو وغوارديولا في القمة

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مورينيو وغوارديولا

أكثر المدربين إنفاقاً للأموال.. مورينيو وغوارديولا في القمة

العربية. نت

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كشفت تقارير صحافية، يوم الأربعاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو أكثر المدربين صرفاً للأموال في سوق الانتقالات، يليه الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

وبحسب التقرير الذي نشرته "ماركا" نقلا عن موقع "ترانسفير ماركت" المختص في أرقام وقيمة اللاعبين والأندية، فإن المدرب الحالي لروما يتواجد على رأس قائمة أكثر المدربين إنفاقا للأموال خلال مسيرتهم التدريبية.

10- كلاوديو رانييري "864.3 مليون يورو"

رانييري
رانييري

9- إرنستو فالفيردي "869.8 مليون يورو"

فالفيردي
فالفيردي

8- أنطونيو كونتي "966.1 مليون يورو"

كونتي
كونتي

7- أرسين فينغر "973.3 مليون يورو"

فينغر
فينغر

6- دييغو سيميوني "989.2 مليون يورو"

سيميوني
سيميوني

5- ماسيميليانو أليغري "مليار و 80 مليون يورو"

أليغري
أليغري

4- مانويل بيليغريني "مليار و160 مليون يورو"

بيليغريني
بيليغريني

3- كارلو أنشيلوتي " مليار و440 مليون يورو"

أنشيلوتي
أنشيلوتي

2- بيب غوارديولا "1.6 مليار يورو"

غوارديولا
غوارديولا

1 – جوزيه مورينيو "مليار و720 مليون يورو"

مورينيو
مورينيو
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