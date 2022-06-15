ميرور: صفقة ليفربول الأغلى.. "صفعة" لصلاح

وصفت صحيفة "ميرور" البريطانية صفقة داروين نونيز إلى ليفربول الإنجليزي بالصفعة والإنذار الواضح إلى محمد صلاح، ورأت أنها يجب أن تعيد حسابات النجم المصري الذي لم يجدد عقده.

واشتهر ليفربول بالتعاقدات الضخمة في سوق الانتقالات خلال السنوات الأخيرة، وقالت الصحيفة في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء، إن الطريقة السريعة التي تعاقد بها النادي مع المهاجم الأوروغوياني ليحل محل السنغالي ساديو ماني كانت رائعة.

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وأضافت: على الرغم من أن عقد ماني ينتهي في صيف 2023، إلا أنه كان حريصا على الانتقال إلى مكان آخر، بعد أن فشل في الاتفاق مع النادي على تجديد عقده، وبدلا من التفكير في احتمالية خسارة أحد أكثر اللاعبين تألقا، قام ليفربول بالتعاقد مع أكثر المهاجمين المطلوبين في أوروبا لملء الفراغ الذي سيتركه ماني بمجرد انتهاء مسألة انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وحطم ليفربول رقمه القياسي بعد تعاقده مع داروين نونيز التي من الممكن أن تصل صفقته إلى 85 مليون جنيه إسترليني، وأوضحت "ميرور": ليفربول مستعد لكسر ميزانيته لصالح نونيز لأن مطالبه المتعلقة بالأجور تتناسب مع هيكل الأجور الحالي، وهو أمر ينبغي أن يعطي محمد صلاح مصدرا للتفكير.

وأردف التقرير: الجناح المصري في العام الأخير من عقده، ويصر البالغ من العمر "29 عاما" على أنه لن يغادر ليفربول هذا الصيف، لكن النادي لم ينجح في تمديد عقده بسبب مطالبه الضخمة، إذ يطالب براتب يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وقد يكون صلاح جوهرة ليفربول، لكن ينبغي ألا تكون لديه أوهام بأن ليفربول سيخضع لمطالبه، وماني خير مثال على ذلك، الذي سيغادر في الانتقالات الصيفية الحالية.