هولندا تهزم ويلز.. وبلجيكا تتغلب على بولندا

عزز المنتخب الهولندي صدارته للمجموعة الرابعة بالمستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الويلزي 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من البطولة، والتي شهدت أيضا فوز منتخب بلجيكا على مضيفه البولندي 1 - صفر.

وسجل أهداف المنتخب الهولندي نوا لانغ وكودي جاكوبو وممفيس ديباي في الدقائق 17 و23 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي المنتخب الويلزي بيرنان جونسون في الدقيقة 26 وغاريث بيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

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ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب البلجيكي على مضيفه البولندي بهدف نظيف سجله ميشي باتشواي في الدقيقة 16.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنتخب البولندي عند أربع نقاط في المركز الثالث.