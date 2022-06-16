سيتي يبدأ الدفاع عن لقبه بمواجهة وست هام

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مضيفه وست هام يونايتد في المباراة الأخيرة من الجولة الأولى للمسابقة، وذلك بعدما كشف يوم الأربعاء عن جدول الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي.
وسيلعب مانشستر سيتي مع وست هام على ستاد لندن، معقل الأخير الساعة 30 يوم الأحد الموافق السابع من أغسطس، في مواجهة وست هام، بينما يلتقي ليفربول الوصيف مع مضيفه فولهام العائد لدوري الأضواء يوم السبت.
ويستضيف استاد أولد ترافورد الظهور الأول للمدرب الهولندي إيريك تن هاغ المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر المواجهة أمام برايتون يوم الأحد.
ويبدأ فرانك لامبارد الذي قاد إيفرتون للبقاء بالدوري الممتاز قبل جولة واحدة من نهاية الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد بملاقاة فريقه السابق تشيلسي مساء يوم السبت.
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