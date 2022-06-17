"فيفا" يعلن المدن المستضيفة لمونديال 2026

تم اختيار لوس أنجليس وتورنتو ومكسيكو سيتي ضمن المدن المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أول نسخة من البطولة تستضيفها ثلاث دول مختلفة.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الخميس عن قائمة المدن المستضيفة للحدث والتي ضمت فانكوفر وسياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجليس وغوادالاخارا وكانساس سيتي ودالاس وأتلانتا وهيوستن ومونتيري ومكسيكو سيتي وتورنتو وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ونيويورك/نيوجيرزي.
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