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استبعاد لاعب بولندي من المونديال بعد انضمامه لفريق روسي

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ريبوس بولندا
ريبوس انضم إلى سبارتاك موسكو الروسي

استبعاد لاعب بولندي من المونديال بعد انضمامه لفريق روسي

وارسو - رويترز

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أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم يوم الاثنين استبعاد ماتشي ريبوس من تشكيلة المنتخب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا العام بعد انتقاله إلى فريق روسي جديد.

وفي الوقت الذي غادر فيه معظم اللاعبين الأجانب روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، فإن الظهير الأيسر ريبوس البالغ عمره 32 عاما، والذي خاض 66 مباراة مع بولندا، انتقل إلى سبارتاك موسكو هذا الشهر، بعدما قضى خمس سنوات في صفوف غريمه المحلي لوكوموتيف.

وقال الاتحاد البولندي في بيان: تحدث تشيسواف ميخنيفيتش مدرب منتخب بولندا الوطني مع ماتشي ريبوس، الموجود حاليا في البلاد، بعد معسكر المنتخب الوطني الذي انتهى الأسبوع الماضي.

وواصل: أبلغ المدرب اللاعب أنه نظرا لموقف ناديه الحالي، فإنه لن يتم استدعاؤه لمعسكر المنتخب الوطني المقبل في سبتمبر، ولن يتم وضعه في الحسبان ضمن التشكيلة التي ستشارك في كأس العالم في قطر.

وستلعب بولندا مع المكسيك والسعودية والأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم التي تنطلق في 21 نوفمبر.

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