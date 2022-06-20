إنتر يتعاقد مع مخيتاريان.. ويستهدف ديبالا ولوكاكو

كشف جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان أن الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سيضم لاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان وحارس مرمى الكاميرون أندريه أونانا في الأيام المقبلة، مضيفا أن النادي يستهدف أيضا التعاقد مع الثنائي الهجومي روميلو لوكاكو وباولو ديبالا.
وتألق مخيتاريان الموسم الماضي مع روما بقيادة جوزيه مورينيو لكنه لم يتوصل إلى اتفاق لتمديد العقد.
وسيغادر أونانا، الذي أوقفه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لانتهاكه قواعد المنشطات العام الماضي، أياكس أمستردام بعد فوزه بثلاثة ألقاب متتالية للدوري الهولندي.
وقال ماروتا في تصريحات إذاعية: سيكون هناك تعاقدات جديدة.. مخيتاريان سينضم رسميا في الأيام القليلة المقبلة. نفس الشيء ينطبق على أونانا.
وواصل: نجري تقييما لكل شيء بما في ذلك بعض اللاعبين الشبان الذين أصبحوا أبطالا لإيطاليا. نرغب في الاستعانة باللاعبين الشبان لبناء فريق قوي.
وأضاف ماروتا أن النادي يرغب في إعادة لوكاكو، الذي انضم إلى تشيلسي الإنجليزي في صفقة قياسية حين غادر إنتر العام الماضي، بينما يضع عينه أيضا على ديبالا مهاجم يوفنتوس.
وأضاف: لن نعلن اليوم عن التعاقد مع لوكاكو. نستهدف التعاقد مع لوكاكو وديبالا لكن يجب أولا دراسة بعض الأمور المالية، نجري محادثات مع هذين اللاعبين وسنكون سعداء بانضمامهما. إذا لم نفعل، سندرس خيارات أخرى.
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