بيلسا سيتولى تدريب أتلتيك بلباو.. بشرط

أكّد الأرجنتيني مارسيلو بيلسا الاثنين أنه سيكون مدربا لفريق أتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم في حال فوز إينياكي أريشاباليتا، أحد المرشحين لرئاسة للنادي الباسكي، في الانتخابات المقررة الجمعة.

وقال أريشاباليتا، أحد ثلاثة مرشحين للرئاسة، في مؤتمر صحافي إن المدرب الذي يقدم ترشيحه للموسم المقبل هو الأرجنتيني مارسيلو بيلسا.

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ويتنافس أريشاباليتا على منصب الرئيس مع ريكاردو باركالا وجون أوريارت.

وأوضح بيلسا في شريط فيديو تم عرضه خلال المؤتمر الصحافي لاريشاباليتا: بدأت أفكر في إعطاء رد إيجابي على الاقتراح الذي قدمه لي أريشاباليتا في مارس الماضي.

وأضاف المدير الفني البالغ من العمر 66 عامًا والذي درب أتلتيك بلباو سابقا لمدة موسمين بين 2011 و2013، إنه طلب وقتًا لتقييم الاقتراح، وزاد: إنه مسؤولية كبيرة جدًا أن تتحمل هذا الالتزام بتدريب فريق مثل أتلتيك وحتى أكثر بالنسبة لي كوني عملت هنا في السابق.

وتابع بيلسا الذي قاد أتلتيك بلباو إلى المباراتين النهائيتين لمسابقتي الدوري الأوروبي وكأس إسبانيا عام 2012: هذا الفريق لديه مساحة للتطوير الفردي والجماعي، ومقارنة بالفريق الذي سبق لنا قيادته، فهو لديه نفس الجودة وعدد كبير من اللاعبين.

وسيخلف بيلسا الذي أقاله ليدز يونايتد الإنجليزي في نهاية فبراير الماضي، الإسباني مارسيلينو الذي أعرب عن رغبته في ترك منصبه نهاية الموسم الماضي.