روديغر: شجعت ريال مدريد أمام ليفربول

أكد المدافع أنطونيو روديغر يوم الاثنين إنه كان يشجع ريال مدريد للفوز على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر الماضي لأنه كان لا يزال متأثرا بعد خسارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية مع تشيلسي أمام غريمه المحلي.



وحقق ريال مدريد ثلاثة انتصارات متتالية على باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي في الأدوار الإقصائية، قبل أن يصل إلى النهائي ويفوز 1-صفر على ليفربول في باريس.



وقال روديغر في مؤتمر صحافي لتقديمه لوسائل الإعلام بعد الانتقال إلى ريال: كنت سعيدًا حقا بفوز ريال مدريد. كنت أعلم أنني سألعب هنا وكان ذلك بمثابة نهائي ثالث بالنسبة لي بعد الخسارة في مباراتين نهائيتين للكأس أمام ليفربول.



ووافق قلب الدفاع البالغ من العمر 29 عاما على الانضمام إلى بطل إسبانيا وأوروبا بعقد لمدة أربع سنوات في انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم المنصرم.



وقال روديغر: يرتبط ريال مدريد بالفوز. هذا ما يعنيه اللعب في هذا النادي وأنا أتطلع حقا لبدء مشواري، ما فعله ريال الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا كان من الصعب شرحه وصياغة كلماته. هذا أمر لا يصدق. لقد نجح رغم كل الصعوبات والشكوك. هذا مذهل حقا.



وقال روديغر، الذي كان ضمن تشكيلة تشيلسي عندما خرج من دور الثمانية أمام ريال مدريد، إن مواجهة الفريق الذي قد يصبح ناديه في المستقبل لم يتسبب في أي مشكلة.



وأضاف المدافع الألماني: في ذلك الوقت لم أكن متأكدا أنني سأذهب إلى ريال، لكن الأمر سيكون سهلا على أي حال لأننا محترفون وهذه الأمور المرتبطة بالتعاقد تبقى خارج الملعب.



وزاد: لقد كانت مباراة خاصة ومثيرة جدا في الإياب، وكانت أول مرة ألعب فيها في سانتياغو برنابيو. كان كل شيء يسير على ما يرام لفريقنا ولكن بعد أن سجلنا الهدف الثالث فوجئت بأن الأجواء بقيت إيجابية من المشجعين وهذا رائع جدا.



وتقدم تشيلسي، الذي خسر 3-1 في مباراة الذهاب في لندن، بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الإياب، لكنه سمح لريال بالتسجيل مرتين قرب نهاية الشوط الثاني والتأهل إلى قبل النهائي بالتفوق 5-4.



ويلعب روديغر بانتظام في تشكيلة تشيلسي منذ انضمامه من روما في 2017، حيث فاز هناك بكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.



وشارك روديغر في 54 مباراة في جميع المسابقات بالموسم المنصرم، وكلها في التشكيلة الأساسية، وهو أكثر من أي لاعب آخر في تشيلسي، وغادر النادي بعد اللعب في 203 مباريات وأحرز 12 هدفا، كما خاض 50 مباراة مع ألمانيا منذ ظهوره الأول في 2014.

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