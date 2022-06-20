غوارديولا يرد على اهتمام برشلونة: برناردو باقِ في سيتي

أبدى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ثقته في بقاء لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا في صفوف الفريق، وذلك رغم تعهده السابق بعدم الإبقاء على أي لاعب غير سعيد في النادي.

وارتبط النجم الدولي البرتغالي بقوة بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، بعد خمسة مواسم في ملعب "الاتحاد"، في الوقت الذي أبدى فيه تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني، حرصه الشديد على استقدام اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.

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وترددت أنباء عن إعراب سيلفا عن رغبته في مغادرة سيتي العام الماضي، لكن لاعب موناكو السابق استمر في الفريق مع دور رئيسي في فريق غوارديولا الفائز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في خمسة مواسم.

ورغم ذلك فإن جوارديولا أنهى كل التكهنات بانتقال سيلفا قبل انطلاق موسم 2022- 2023، عندما تحدث عقب الإعلان عن مباراة ودية لسيتي أمام فريقه السابق برشلونة في استعدادات ما قبل الموسم.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: أعتقد أن برناردو سيلفا سيبقى معنا، هذا هو شعوري اليوم، لا نعلم ما قد يحدث في فترة الانتقالات وكنا نقول دائما أننا نريد اللاعبين الذين يرغبون في البقاء في فريقنا، لكننا نقدر برناردو سيلفا حقا، ونريده في فريقنا الموسم المقبل.