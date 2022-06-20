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كوريا الجنوبية تتقدم بطلب لاستضافة كأس آسيا 2023

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سون قائد كوريا الجنوبية في مباراة سابقة

كوريا الجنوبية تتقدم بطلب لاستضافة كأس آسيا 2023

سيول - رويترز

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أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم يوم الاثنين أن كوريا الجنوبية ستتقدم بعرض لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين من التنظيم.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين البطولة في يونيو ويوليو العام المقبل لكنها تخلت عن التنظيم بسبب الوضع الخاص بكوفيد-19 في البلاد.

ودعا الاتحاد الآسيوي للعبة الدول الأخرى الراغبة في التنظيم لتقديم عروضها وحدد 30 يونيو موعدا نهائيا لتقديم خطاب إبداء الاهتمام.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم في موقعه الرسمي: يؤكد الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم رغبته في التقدم بعرض لاستضافة كأس آسيا 2023.

وأضاف الاتحاد أنه سيبدأ على الفور تجهيز الطلب بالملاعب المقترحة وأماكن الإقامة.

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول أمر وزير الرياضة هذا الشهر بمحاولة تأمين استضافة الحدث بعد عشاء عمل جمعه مع لاعبي كرة قدم ومسؤولين قبل مباراة ودية للمنتخب الوطني أمام البرازيل.

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