لايبزيغ يبدأ حملة الدفاع عن كأس ألمانيا بمواجهة أوتينسن

يبدأ لايبزيغ مشوار الدفاع عن لقبه بطلا لكأس ألمانيا لكرة القدم، بمواجهة فريق تيوتونيا أوتينسن (الدرجة الرابعة) في بلدة ديساو شرق ألمانيا حسبما أعلن يوم الاثنين.

ولا يمكن لفريق أوتينسن من مدينة هامبورغ خوض المباراة في ملعبه لاحتوائه على أرضية صناعية فيما لا يرغب فريق سان باولي هامبورغ في استضافة المباراة على ملعبه لأنه ينتقد نادي لايبزيغ بسبب الدعم الذي يتلقاه من شركة ريد بول لمشروبات الطاقة.

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وستقام المباراة المقررة يوم 30 أغسطس المقبل على بعد 375 كيلو مترا جنوب شرق هامبورغ في ديساو القريبة من لايبزيغ.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور الأول من البطولة في آخر أسبوع من يوليو المقبل، وكذلك مباراة كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونخ بطل الدوري ولايبزيغ حامل لقب الكأس.

نتيجة لذلك، تم تأجيل مباراة بايرن ميونخ أمام فيكتوريا كولن (درجة ثالثة) إلى يوم 31 أغسطس المقبل.

وكان لايبزيغ قد توج بلقب كأس ألمانيا الموسم الماضي، بعد فوزه على فرايبورغ 4 - 2 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 1 - 1.