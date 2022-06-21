أرسنال يتعاقد مع البرتغالي فابيو فييرا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء انضمام لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا إلى صفوفه في صفقة طويلة الأمد قادما من بورتو مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.
وقال المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا: أنا متحمس جدا لأننا اكتشفنا هذه الموهبة الخاصة وتعاقدنا معها، فابيو لاعب مبدع جدا سيجلب جودة عالية وتنوعا في أسلوب لعبنا الهجومي.
وسجل فييرا الذي تخرج من أكاديمية بورتو، سبعة أهداف مع 16 تمريرة حاسمة في 27 مباراة الموسم المنصرم، وساهم في إحراز الفريق ثنائية الدوري والكأس المحليين من دون أن يكون عنصراً دائماً في التشكيلة الأساسية للمدرب سيرجيو كونسيساو.
واختير فييرا العام الماضي أفضل لاعب في بطولة أوروبا للشباب على الرغم من خسارة البرتغال في النهائي أمام ألمانيا.
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