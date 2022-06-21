أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن أستراليا تدرس التقدم بعرض لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين من التنظيم.



وكان من المقرر أن تستضيف الصين البطولة في يونيو ويوليو من العام المقبل، لكن رغبة البلاد الصارمة في التخلص من فيروس كورونا كانت وراء قرار الاعتذار عن عدم الاستضافة.



وفتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باب الترشح لاستضافة البطولة الشهر الماضي، وقال إنه يجب إبداء الرغبة بحلول 30 يونيو.



وقال متحدث باسم الاتحاد الأسترالي لكرة القدم: نجري مناقشات مع الاتحاد الآسيوي والحكومة بالتوازي حيث نقيم العملية ومصلحتنا.



وامتنعت الحكومة الأسترالية عن التعليق بخصوص مدى دعمها للتقدم بعرض لاستضافة البطولة القارية.



وقالت أنيكا ويلز وزيرة الرياضة في الحكومة الاتحادية في بيان: يرتبط قرار التقدم بعرض بالاتحاد الأسترالي لكرة القدم، بصفته المنظمة الرياضية الوطنية ذات الصلة.



وأكدت كوريا الجنوبية يوم الاثنين أنها ستقدم عرضا لاستضافة كأس آسيا 2023، بينما قالت اليابان الشهر الماضي إنه حدث تواصل معها بشكل غير رسمي بشأن تقديم عرض.



وتواجه أستراليا فترة مزدحمة في 2023 حيث تشارك مع نيوزيلاندا في استضافة كأس العالم للسيدات بدءا من 20 يوليو.



واستضافت أستراليا كأس آسيا في 2015، وقادها المدرب السابق أنجي بوستيكوغلو لإحراز اللقب لأول مرة.



وقد يتوقف اهتمام أستراليا على مدى رغبة الاتحاد الآسيوي في نقل البطولة بعيدًا عن منتصف العام، نظرًا لاحتمال التعارض مع موعد كأس العالم للسيدات والطلب المتزايد على الملاعب من ألعاب أخرى خلال فصل الشتاء في أستراليا.

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