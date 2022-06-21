الخليفي: لم نفاوض زيدان.. وتخلصنا من عالم "الأضواء"

كشف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس جيرمان بطل فرنسا في كرة القدم، أنه يأمل في التوصل إلى "اتفاق سريع" للتعاقد مع كريستوف غالتييه مدرب نيس الحالي للحلول بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، الثلاثاء، مشيراً إلى أن ناديه لم يفاوض المدرب زين الدين زيدان، ويعتزم التخلص من عالم الأضواء في تعاقداته.

وذكر الخليفي أنه لم يتناقش أبداً مع مدرب ريال مدريد الإسباني السابق ونجم الكرة الفرنسية زين الدين زيدان لاستلام منصب المدرب، وقال: اخترنا مدرباً سيكون الأفضل لما نريد تقديمه (كريستوف غالتييه) وآمل في التوصل بسرعة إلى اتفاق، لكني أحترم نيس والرئيس جان بيار ريفار، الجميع يدافع عن مصالحه.

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وأضاف الخليفي أنه "مولع" بزيدان "اللاعب الرائع" و"المدرب الاستثنائي": "لم نتحدث أبدا معه، لا مباشرة أو بشكل غير مباشر، أنا رئيس لباريس سان جيرمان ولم أناقش معه بهذا الأمر أبداً".

وفي حال تأكد وصوله إلى باريس، ستكون المهمة الأساس لغالتييه (55 عاماً) النجاح على ساحة دوري أبطال أوروبا حيث فشل جميع من سبقه منذ عام 2011، تاريخ استحواذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية على نادي العاصمة، بدءًا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتوج مؤخراً بلقب المسابقة القارية الأم مع نادي ريال مدريد وانتهاء ببوكيتينو القادم في يناير 2021 والذي لن يتمكن من تشريف عامه الأخير في عقده مع سان جيرمان، رغم قيادته إلى استعادة لقب الدوري المحلي الذي أحرزه ليل الموسم قبل الماضي بقيادة غالتييه بالذات.

وعبّر الخليفي في مقابلة، الثلاثاء، عن رغبة ناديه بالدخول في منعطف جديد والتخلص من الأضواء الحارقة، بعد تعاقده مع أبرز اللاعبين العالميين بصفقات خيالية "هي نهاية البريق".