الخليفي: مبابي لم يرفض ريال مدريد بسبب المال

كشف ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أن النجم كيليان مبابي رفض الانتقال إلى ريال مدريد وفضل البقاء مع النادي الفرنسي بسبب المشروع الرياضي وليس المال.

وقال الخليفي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الثلاثاء: رفضت 180 مليون يورو من ريال مدريد في الصيف الماضي، لأنني كنت أعرف أن كيليان أراد البقاء في باريس سان جيرمان.

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وأضاف: أعرفه جيدا، وأعرف ما يريده هو وعائلته، ولا ينتقل من أجل المال، لقد اختار اللعب هنا لمدينته وناديه وبلده، ومن أجل المشروع الرياضي، ولأنه يفكر في اللعب والفوز.

ونفى الخليفي الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات باريس سان جيرمان مع المدرب زين الدين زيدان، موضحا: أريد فقط أن أوضح أنني أحب زيدان كلاعب وكمدرب، لكننا لم نتحدث معه بشكل مباشر أو غير مباشر.