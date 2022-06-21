إنتر يمدد عقد مدربه إنزاغي حتى 2024

مدد نادي انتر ميلان يوم الثلاثاء عقد مدربه سيموني انزاغي لعامين آخرين، إذ يبقى المدرب الإيطالي في صفوف "النيراتزوري" حتى 2024.

وكان إنزاغي اللاعب المخضرم السابق في لاتسيو انتقل إلى ميلان في العام الماضي خلفا لأنطونيو كونتي الذي استقال من تدريب الفريق رغم فوزه مع ميلان بلقب الدوري.

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وتمكن إنزاغي في أول موسم مع ميلان من الوصول إلى المركز الثاني متراجعا بمقدار نقطتين فقط عن منافسه ميلان.