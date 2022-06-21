بعد خيانة شاكيرا والانفصال.. بيكيه يهرب إلى السويد

التقطت كاميرا إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي جيرارد بيكيه قائد برشلونة الإسباني وهو يحتفل في العاصمة السويدية ستوكهولم بعيداً عن برشلونة، وذلك بعد أسابيع من انتشار أخبار خيانته لشريكته المغنية الكولومبية شاكيرا ومن ثم إعلان انفصال الطرفين مطلع الشهر الجاري.

وأصدر بيكيه وشاكيرا بياناً مطلع الشهر الجاري أعلنا خلاله انفصالهما بعد علاقة امتدت 11 عاماً، وجاء ذلك بعد أسابيع فقط من انتشار أخبار خيانة اللاعب الإسباني للمغنية الكولومبية الشهيرة.

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وبحسب برنامج "سوشليت" الإسباني فإن المشهورة السويدية كاثرين زيتوميرسك كانت متواجدة في إحدى الحفلات الخاصة التي أقامها الرئيس التنفيذي لشركة "سبوتيفاي" الراعي الجديد لنادي برشلونة الإسباني وسط تواجد بعض مشاهير السينما والموسيقى مثل المغنية الأميركية أليشيا كيز وعارضة الأزياء البريطانية، نعومي كامبل، والممثل الأميركي المعروف إدوارد نورتون.

ووفقاً لزيتوميرسك فإن بيكيه كان يرتدي سترة سوداء محاولاً إخفاء هويته، وإلى جانبه امرأة شقراء، لم يتم الكشف عن هويتها حتى الآن.



وكان جوان لابورتا قد كشف في الجمعية العمومية لنادي برشلونة الإسباني الأسبوع الماضي أن اللاعب الفائز بكأس العالم 2010 يعاني بعد انفصاله عن شاكيرا.

وقال لابورتا: بيكيه يعاني، في مخيلتنا أن لاعبي كرة القدم لديهم الأموال والشهرة وكل ما نريده، لكنهم بشر مثلنا وبيكيه شخص رائع. إنه أحد قادتنا ولقد أعطانا الكثير وعليه أن يستمر في العطاء، لقد مر بظرفٍ ليس جيدا على الإطلاق خاصة مع وجود أطفال في سن صغيرة، بيكيه يستحق الاحترام والتعاطف من جماهير الفريق.

وأضاف: لا تهتموا بالأخبار التي تحاول تصويره على أنه رجل تافه بدون مشاعر، إنه يعاني وسأكون أول شخص يمنحه الدعم الذي يستحقه.