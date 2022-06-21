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تيفيز يتولى تدريب روزاريو سنترال الأرجنتيني

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تيفيز
تيفيز اعتزل بعد تجربته الأخيرة مع بوكا جونيورز

تيفيز يتولى تدريب روزاريو سنترال الأرجنتيني

بوينس آيرس - رويترز

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أعلن نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين كارلوس تيفيز مهاجم الأرجنتين السابق مدرباً للفريق.

ووقع لاعب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس السابق عقدا مع النادي يمتد 12 شهرا ليتولى أول منصب تدريبي كبير له.

واعتزل اللاعب البالغ من العمر 38 عاما في عام 2021 بعد فترته الثالثة مع بوكا جونيورز، النادي الذي بدأ فيه مسيرته الكروية قبل 20 عاما.

وظهر تيفيز لأول مرة مع منتخب الأرجنتين في عام 2004 أمام الإكوادور وخاض 76 مباراة دولية وسجل 13 هدفا.

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