الخليفي: الريال احتفل بـ"الأبطال" لأيام.. والآن يريد قتله

يرى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أن ريال مدريد، أحد الأندية المؤسسة لبطولة دوري السوبر "سوبر ليغ" حاول قتل بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما احتفل بها لأيام عقب تغلبه على ليفربول الإنجليزي نهاية الشهر الماضي.

وفاز ريال مدريد على ليفربول بهدف البرازيلي فينيسيوس جونيور في العاصمة الفرنسية باريس ليحقق بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، عقب عام من إطلاقه مشروع "سوبر ليغ".

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وقال الخليفي في حديث صحافي يوم الأربعاء: ريال مدريد استحق الفوز بدوري الأبطال، احتفلوا به لأيام والآن يريدون قتله.

وأطلق ريال مدريد معركة قانونية مع "يويفا" لمحاولة ولادة إطلاق الدوري السوبر على الرغم من أنه دفن قبل أن يولد مع انسحاب الأندية الإنجليزية.

ونُقلت القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تنظر فيها فى 11 و12 يوليو المقبل.