ماني بعد الرحيل: صلاح جعل حياتي "أسهل" في ليفربول

كشف السنغالي ساديو ماني المنتقل إلى بايرن ميونخ، يوم الأربعاء، أن اللعب مع النجم المصري محمد صلاح في ليفربول خلال الأعوام الخمسة الماضية جعل حياته أسهل داخل الملعب، مشيراً إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو الضلع الثالث في المثلث الهجومي الشهير يتمتع بـ"الإيثار".

وانتقل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني عقب 6 أعوام قضاها مع ليفربول الإنجليزي، وخلال تلك الفترة وبعد حضور محمد صلاح، كانت العلاقة بينهما محط تساؤلات عن مدى جودتها، إذ انتقل اللاعب السنغالي إلى الناحية اليسرى ليلعب النجم المصري في خانته المفضلة، إضافة إلى وجود انطباع ساد حول خطف صلاح النجومية دوماً من ماني، الذي فاز على زميله ببطولة كأس أمم إفريقيا وحرمه من المشاركة في كأس العالم المقبلة.

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وقال ماني في تصريحات نقلها موقع "90 دقيقة": فيرمينو وصلاح لاعبان رائعان للغاية، لا أخفي سراً إذا قلت إن اللعب معهما جعل حياتي أسهل، وكان فيرمينو بالتحديد يؤثرني وصلاح على نفسه، إذ يتراجع إلى الخلف لتوفير المساحات لنا وتسجيل الأهداف، كان المثلث الهجومي المكون منّا لا يصدق.



وعن مستقبل فريقه السابق وتحديداً في خط الهجوم، أجاب: ما زال ليفربول يملك صلاح وفيرمينو بالإضافة إلى ديوغو جوتا ولويس دياز، لذا لا خوف على المستقبل، ليفربول أفضل نادِ في العالم وأتمنى له الأفضل.

ولعب ساديو ماني (30 عاماً) 269 مباراة مع ليفربول سجل خلالها 120 هدفاً بالإضافة إلى 48 تمريرة حاسمة، وفاز ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس أندية العالم بالإضافة إلى كأسي الاتحاد الإنجليزي والرابطة.