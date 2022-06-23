الكشف عن موعد "كلاسيكو" ريال مدريد وبرشلونة

سيلتقي ريال مدريد حامل اللقب مع غريمه الأزلي برشلونة في 16 أكتوبر في سانتياغو برنابيو في أول قمة رسمية بينهما بالموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم 2022-2023 بعد الإعلان عن جدول المسابقة يوم الخميس.
ويحل ريال ضيفا على برشلونة في كامب نو يوم 19 مارس.
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ويبدأ بطل أوروبا الدفاع عن لقبه المحلي حين يزور ألميريا الصاعد للأضواء في الأسبوع الذي يبدأ في 14 أغسطس بينما يستضيف برشلونة فريق رايو فايكانو.
ومن المتوقع أن يتوقف نشاط المسابقة في منتصف نوفمبر بسبب كأس العالم في قطر.
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