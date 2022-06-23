هالر يخضع للفحص الطبي في دورتموند

كشفت تقارير صحافية يوم الخميس، أن سيباستيان هالر وصل إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، من أجل إكمال انتقاله إليه قادما من أياكس الهولندي.

ومن المقرر أن يخضع المهاجم الإيفواري للفحص الطبي الإلزامي لتوقيع عقد مع وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، ليعوض بذلك رحيل النرويجي إرلينغ هالاند المنتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وقيل إن دورتموند سيدفع مبلغ 31 مليون يورو لأياكس فيما يمكن لفريق العاصمة أمستردام الحصول على إضافات تصل إلى أربعة ملايين يورو.

ويمتد عقد هالر (28 عاماً) والمولود في فرنسا، مع أياكس حتى عام 2024 بعد انضمامه إلى الفريق قادما من وست هام يونايتد الإنجليزي عام 2021، وسجل 21 هدفا في الموسم الماضي بالدوري الألماني بالإضافة إلى 11 هدفا في دوري أبطال أوروبا حيث وصل فريقه إلى دور الستة عشر.

وسبق للاعب الإيفواري أن تواجد في الدوري الألماني من قبل، من خلال لعبه لفريق آينتراخت فرانكفورت بين عامي 2017 و2019.

ومن المقرر أن يكون هالر آخر تعاقد لدورتموند الذي يبذل مجهودا كبيرا في سوق الانتقالات الصيفية، في محاولاته لإنهاء سيطرة بايرن ميونخ على اللقب والتي دامت لعشرة مواسم متتالية.