"فيفا" يعلن زيادة عدد اللاعبين في قوائم منتخبات كأس العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة من 23 إلى 26 في مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، وفق ما أعلن، الخميس.
وقالت الهيئة الكروية العليا في بيان: بات بالإمكان الآن إدراج ما بين 23 و26 لاعباً في القائمة النهائية لكل منتخب. ليسير بذلك على خطى الاتحاد الأوروبي للعبة الذي اتخذ قراراً مماثلاً قبل كأس أوروبا التي أقيمت الصيف الماضي، وذلك في خطوة لتخفيف حجم تداعيات تفشي فيروس كورونا والحجر الصحي الذي كان يهدد المنتخبات.
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