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بيل يقترب من التوقيع لنادي لوس أنجلوس

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المهاجم الويلزي

بيل يقترب من التوقيع لنادي لوس أنجلوس

برلين - د ب أ

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ذكر تقرير إعلامي أميركي أن اللاعب الويلزي، غاريث بيل، سيوقع مع فريق لوس أنجلوس عندما ينتهي تعاقده مع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.

وقال الموقع الرسمي لرابطة الدوري الأميركي لكرة القدم إن بيل سينضم لفريق لوس أنجلوس لمدة عام وهذه الصفقة ستنتهي في يونيو الماضي في منتصف موسم 2023.

وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد هذا الشهر، وهو يبحث عن ناد جديد، بعدما قاد منتخب ويلز للتأهل لنهائي كأس العالم الذي يقام في وقت لاحق من العام الجاري في قطر.

وارتبط اسم بيل، الفائز خمس مرات بدوري أبطال أوروبا، على نطاق واسع بالانتقال لكارديف سيتي، ولكن يبدو أنه سينتقل إلى لوس أنجلوس ويواجه منتخب ويلز نظيره الأميركي في أول مباراة بدور المجموعات بكأس العالم.

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