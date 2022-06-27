السويسري فافر يعود إلى تدريب نيس

أعلن نيس الذي أنهى الموسم المنصرم من الدوري الفرنسي لكرة القدم في المركز الخامس، تعاقده رسميا مع المدرب السويسري لوسيان فافر للإشراف عليه خلفاً لكريستوف غالتييه.

وقال نيس الاثنين في بيان: لن يشرف كريستوف غالتييه على الفريق الأول لنيس من الآن وصاعدا. معاودة تمارين الفريق هذا الاثنين تمت باشراف لوسيان فافر الذي يفتخر النادي باعلان عودته إليه.

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أما مالك النادي البريطاني جيم راتكليف فقال في البيان ذاته: أنا سعيد جدا لعودة لوسيان فافر. إنه مدرب خبير حقق نجاحا في الدوري الألماني وهنا كذلك في نيس.

وسبق لفافر (64 عاما) أن درب نيس من 2016 الى 2018، وكان بلا عمل منذ ان أقيل من تدريب بوروسيا دورتموند الالماني في ديسمبر عام 2020.

وفي المقابل، فان غالتييه مرشح لتدريب باريس سان جيرمان خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كما ألمح رئيس نادي العاصمة الفرنسية ناصر الخليفي في حديث إلى صحيفة "لو باريزيان" الأسبوع الماضي.