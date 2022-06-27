بيتر تشيك أحدث الراحلين عن تشيلسي

‬أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين أن حارسه السابق بيتر تشيك سيترك منصب المستشار الفني في نهاية يونيو وهو أحدث موظف يغادر ستامفورد بريدج بعد استحواذ تحالف بقيادة تود بولي على النادي.

وقضى تشيك، الذي تم تعيينه في هذا المنصب في 2019 بعد اعتزاله، 11 عاما في تشيلسي بين 2004 و2015 وحقق 13 لقبا كبيرا بما في ذلك أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة للقب دوري أبطال أوروبا.



وأعلن تشيلسي في وقت سابق هذا الشهر أن مديرة النادي مارينا غرانوفسكايا ستترك منصبها بعد انتهاء فترة الانتقالات الحالية مع استمرار عملية إعادة الهيكلة الكبيرة في ستامفورد بريدج.



ويأتي رحيل غرانوفسكايا بعد مغادرة الرئيس بروس باك لمنصبه وانتقاله إلى منصب استشاري كبير بعد 30 يونيو.



وقال تشيك في بيان: تشرفت بالعمل في هذا المنصب في السنوات الثلاث الماضية في تشيلسي. الآن وبعد أن انتقلت ملكية النادي لجهات أخرى أشعر أنه الوقت المناسب للتنحي.



واستحوذ تحالف بقيادة بولي وكليرليك كابيتال على تشيلسي في مايو الماضي بعد أن طرح رومان أبراموفيتش النادي للبيع.