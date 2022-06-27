لوس أنجلوس يأمل بشراكة "طويلة الأمد" مع غاريث بيل

أكد نادي لوس أنجلوس إف.سي الأميركي لكرة القدم أنه يتطلع إلى "شراكة طويلة الأمد" عبر التعاقد مع النجم الويلزي الدولي غاريث بيل.

وكشف غاريث بيل السبت، أنه وافق على الانضمام إلى لوس أنجلوس، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني أواخر الشهر الجاري.

مادة اعلانية

وسعى غاريث بيل (32 عاماً) للمشاركة مع فريق جديد من أجل الحفاظ على لياقته استعدادا لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وفي أول تعليق رسمي من النادي الأميركي على الصفقة، لم يناقش جون تورينغتون، الشريك في رئاسة النادي، مدة عقد بيل وإنما أبدى ثقة في استمرار التعاقد إلى ما بعد مونديال 2022.

وقال تورينغتنون في مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد: أود الدخول في تفاصيل، لكن وفقا للسياسة المتبعة، لن أفعل. ما يمكنني أن أقوله لكم هو إن لوس أنجلوس إف.سي وغاريث يأملان في أن تكون شراكة طويلة الأمد، وخطوة بالنسبة بيل وعائلته.

وتابع : الأمر لا يتعلق بالتعاقد لستة أشهر فقط من أجل كأس العالم. فقد كنا دائما نتحدث بشأن فترة أطول من هذه. هذا كان واضحا من جانب غاريث وممثليه.

وأضاف : بالطبع نحن نتوقع أن يكون لاعبا من الطراز الأول لدينا، وفي الدوري. لكننا نتعامل مع هذا الأمر بعقلانية.



ومن المنتظر أن يصل بيل إلى لوس أنجلوس خلال الاسابيع المقبلة وربما يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأميركي في مواجهة لوس أنجلوس غالاكسي في أوائل يوليو المقبل.