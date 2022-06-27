مدرب "رغبي" يتولى منصب مدير أداء النخبة في برينتفورد

عين نادي برينتفورد الإنجليزي لكرة القدم بن ريان المدرب السابق لمنتخبي إنجلترا وفيجي لسباعيات الرغبي في منصب مدير أداء النخبة.

وسيعمل ريان (50 عاماً) الذي قاد منتخب فيجي لذهبية سباعيات الرغبي في أولمبياد ريو 2016، إلى جانب المدير الفني توماس فرانك.

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وقال فيل جيلس مدير الكرة في برينتفورد في تصريحات لموقع النادي : منصب مدير أداء النخبة هو دور أعتقد أنه سيساعدنا في الوصول إلى مستويات أعلى في الأداء، بين اللاعبين وكذلك أعضاء الأجهزة.

وأضاف أنه بعد عملية تدقيق شاملة في الأمور المتعلقة بالتوظيف، يعد بن ريان مرشحا رائعا للمنصب، وأتبع: يتمتع بخبرة كبيرة في كيفية الوصول إلى مستوى النخبة في عدة رياضات، ولديه خلفية تدريبية ستساعده على العمل بشكل فعال مع توماس.