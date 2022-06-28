موناكو يتعاقد مع الياباني مينامينو

أعلن موناكو ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع الدولي الياباني تاكومي مينامينو مهاجم ليفربول الإنجليزي لمدة أربع سنوات.



ولم يكشف نادي الإمارة عن قيمة العقد لكن مصادر مقربة من الملف أشارت إلى أن موناكو سيدفع 15 مليون يورو للحصول على المهاجم الياباني الذي سجل 17 هدفا في 42 مباراة دولية مع منتخب بلاده.



وقال المدير الرياضي في موناكو بول ميتشيل: يتمتع مينامينو بخبرة كبيرة على أعلى المستويات من خلال مشاركاته في المسابقات الأوروبية وإحرازه الكثير من الكؤوس.



وبدأ مينامينو مسيرته في نادي سيريزو أوساكا الياباني قبل أن يتوجه إلى أوروبا حيث دافع عن ألوان نادي ريد بّل سالزبورغ النمساوي اعتبارا من يناير عام 2015 قبل أن يحصل ليفربول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2020.

وفشل المهاجم الياباني في فرض نفسه أساسيا في صفوف ليفربول فأعير الى ساوثهامبتون لفترة ستة اشهر من فبراير إلى يونيو 2021 قبل أن يعود إلى صفوفه الموسم الفائت.