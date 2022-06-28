وكيله: ليفاندوفسكي يصر على برشلونة بسبب بنزيمة

كشف سيزاري كوتشارسكي، الوكيل السابق لروبرت ليفاندوفسكي، أن المهاجم البولندي يصر على الانتقال إلى برشلونة ليثبت أنه أفضل من كريم بنزيمة.

وقال كوتشارسكي في تصريحات إعلامية: يريد ليفاندوفسكي أن يظهر أنه أفضل من بنزيمة، لذلك يصر للذهاب إلى برشلونة، وبالنسبة له لعب كرة القدم هو عمل وهو محترف للغاية، وأصر على أن ريال مدريد وبرشلونة في نفس المستوى.

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وعلى الرغم من أن ليفاندوفسكي ما زال مرتبطا بعقد مع بايرن ميونخ حتى 2023، إلا أن وكيله السابق يعتقد أن عملية انتقال البولندي إلى النادي الكاتالوني ستتم، موضحا: سيقاتل برشلونة وليفاندوفسكي من أجل التوقيع، وإدارة بايرن ميونخ تعلم أنه يريد الذهاب إلى إسبانيا وإنهاء مسيرته في الولايات المتحدة بعد ذلك.