وكيله: ليفاندوفسكي يصر على برشلونة بسبب بنزيمة

كشف سيزاري كوتشارسكي، الوكيل السابق لروبرت ليفاندوفسكي، أن المهاجم البولندي يصر على الانتقال إلى برشلونة ليثبت أنه أفضل من كريم بنزيمة.
وقال كوتشارسكي في تصريحات إعلامية: يريد ليفاندوفسكي أن يظهر أنه أفضل من بنزيمة، لذلك يصر للذهاب إلى برشلونة، وبالنسبة له لعب كرة القدم هو عمل وهو محترف للغاية، وأصر على أن ريال مدريد وبرشلونة في نفس المستوى.
مادة اعلانية
وعلى الرغم من أن ليفاندوفسكي ما زال مرتبطا بعقد مع بايرن ميونخ حتى 2023، إلا أن وكيله السابق يعتقد أن عملية انتقال البولندي إلى النادي الكاتالوني ستتم، موضحا: سيقاتل برشلونة وليفاندوفسكي من أجل التوقيع، وإدارة بايرن ميونخ تعلم أنه يريد الذهاب إلى إسبانيا وإنهاء مسيرته في الولايات المتحدة بعد ذلك.
اقرأ أيضاً
-
فالبوينا عن قضية "الفيديو الجنسي": لا أكره بنزيمةأكّد لاعب وسط منتخب فرنسا السابق في كرة القدم ماتيو فالبوينا أنه مستعد لطيّ الصفحة، بعد قرار مواطنه كريم بنزيمة إسقاط الاستئناف الذي كان تقدم به بشأن ... رياضة
-
بنزيمة يرد على ميسي: كلماتك أسعدتنيرد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد على تصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، والتي أكد خلالها أن الأول يستحق الحصول على الكرة ... رياضة
-
بنزيمة يسحب طلب الاستئناف ضد عقوبته في قضية الابتزاز بفيديو جنسيأكد محامي كريم بنزيمة نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن اللاعب قرر سحب طلب الاستئناف المقدم ضد عقوبة حبسه لمدة عام مع وقف التنفيذ، التي ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية