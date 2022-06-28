يونايتد يتقدم في مفاوضاته مع برشلونة بشأن دي يونغ

كشفت تقارير إعلامية يوم الثلاثاء أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تقدم في مفاوضاته مع برشلونة بشأن التعاقد مع فرينكي دي يونغ.
ودرب إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الجديد دي يونغ (25 عاماً) عندما كان لاعبا في أياكس، ويشعر أنه سيكون جزءا مهما من إعادة تشكيل الفريق الإنجليزي.
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وبحسب "بي إي أي ميديا" فإن مانشستر يونايتد أحرز تقدما إيجابيا في المفاوضات مع برشلونة وأنه تم الترتيب لصفقة تصل إلى 65 مليون يورو بالإضافة للحوافز.
وعاني مانشستر يونايتد في التحكم بوسط الملعب وإيجاد التوازن خلال السنوات الأخيرة، بينما قلص الرحيل المجاني لبول بوغبا ونيمانيا ماتيتش خيارات الفريق.
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