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ماني يرفع راية التحدي في دوري أبطال أوروبا

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ماني بايرن
ماني انتقل إلى بايرن ميونخ مطلع الشهر الجاري

ماني يرفع راية التحدي في دوري أبطال أوروبا

ميونخ - د ب أ

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يعتقد النجم السنغالي ساديو ماني المنضم حديثا إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن الفريق قادر على التحدي في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، وذلك رغم خروجه المخيب للآمال من دور الثمانية على يد فياريال الإسباني في نسخة الموسم الماضي.

وقال ماني في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد": شاهدت المباريات، بالطبع. بايرن قدم كل المحاولات، لكنه لم يتمكن من تقديم أفضل مستوياته.

وأضاف: أعرف ذلك الشعور جيدا، فقد كان هو نفسه شعورنا في ليفربول عندما خرجنا من البطولة في الموسم السابق أمام أتلتيكو مدريد.

وتابع: لكنني أؤكد لكم: سيكون الموسم المقبل مختلفا. الآن أنا متواجد هنا، وسنقدم كل ما لدينا، يجب أن نكون واثقين بقدراتنا. وعندما أرى جودة هذا الفريق، أجده من أفضل الفرق في أوروبا.

وخرج بايرن ميونخ من دور الثماني في كل من النسختين الماضيتين من دوري الأبطال، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في 2021، وذلك بعد عام واحد من فوزه على الفريق نفسه في نهائي البطولة الأوروبي.

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