نجم سابق يحذّر: صلاح قلب الطاولة على ليفربول

حذر الحارس لدولي الإنجليزي السابق بول روبينسون نادي ليفربول من خسارة محمد صلاح بعد التخلي عن زميله السنغالي ساديو ماني لمصلحة بايرن ميونخ، مشيراً إلى أن النجم المصري "قلب الطاولة" على النادي وأصبح في موقف قوة حالياً بعدما رفض النادي الموافقة على طلباته المالية في وقت سابق.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول الصيف المقبل، إذ فشل الطرفان بالوصول إلى اتفاق لتجديد العقد، إذ يطالب الهداف المصري بمضاعفة راتبه الأسبوعي البالغ 200 ألف جنيه أسترليني حالياً.

مادة اعلانية

وقال روبنسون حارس ليدز وتوتنهام السابق والذي شارك في كأس العالم 2006 مع منتخب بلاده في تصريحات لموقع "فوتبول إنسايدر": الآن أصبح صلاح في موقف قوة ويقود المفاوضات بكل أريحية عقب رحيل زميله ماني إلى بايرن ميونخ.

وواصل: لا أفهم كيف غادر ماني ليفربول، كان في أحد أكبر الأندية بالعالم وينافس بقوة على جميع البطولات وخلفه جماهير عاشقة، حتى الآن أحاول استيعاب ما حدث لكن لم أنجح.



وزاد: قرار ماني بالخروج منح صلاح الكثير من النفوذ في مفاوضاته مع ليفربول، فبغض النظر عن التعاقدات الجديدة للنادي، لا يمكن لـ"الحمر" التخلي عن اثنين من المثلث الهجومي في فترة وجيزة، ولهذا سيرضخ لطلبات الهداف المصري.

ويلعب صلاح مع ليفربول الإنجليزي منذ بداية موسم 2017-2018، وحقق مع النادي بطولة الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأسي إنجلترا والرابطة والسوبر الأوروبي وكأس أندية العالم.