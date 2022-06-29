هونيس: برشلونة يتعب نفسه من أجل ليفاندوفسكي دون فائدة

طلب أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم من نادي برشلونة الإسباني ألا يكلف نفسه عناء تقديم عرض جديد لضم مهاجم الفريق البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأضاف على هامش مؤتمر نيولاند في مدينة آخن الألماني يوم الأربعاء: لا أعرف أي شيء عن وجود عرض جديد، لكن الطريقة التي تسير بها الأمور في ميونخ تخبرني بأن ليس على برشلونة أن يكبد نفسه عناء تقديم عرض جديد، أنا لا اتخذ القرارات، لكن موقف بايرن ميونخ كان واضحا، لقد أكدوا أن عليه أن يكمل عقده في ميونخ، لا يمكنني تخيل أن أي كمية من الأموال يمكن أن تجعلهم يغيرون رأيهم.

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ووفقا لتقارير عدة، فإن برشلونة رفع عرضه لضم ليفاندوفسكي إلى 40 مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ 5 مليون يورو كإضافات.

ويستمر عقد ليفاندوفسكي حتى 30 يونيو 2023، لكن المهاجم البولندي أكد في أكثر من مناسبة رغبته في مغادرة الفريق البافاري قبل نهاية العام، ورغم ذلك فإن مسؤولي النادي استبعدوا رحيله من الفريق حتى الآن.

وحينما تم سؤاله، لم يرغب هونيس في التعليق على سلوك اللاعب ومحاولته إجبار ناديه على قبول رحيله عن الفريق، وقال: بايرن لم يعلق على ذلك أبدا وأنا لن أفعل ذلك أيضا، لكنه أكد أنه لا يتخيل أن ليفاندوفسكي يضغط على النادي من أجل الرحيل.