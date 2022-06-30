البرازيلي جولينتون يدعو نيمار للانضمام إلى نيوكاسل

دعا البرازيلي جولينتون، لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مدربه إيدي هاو إلى التعاقد مع مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأصبح كيليان مبابي النجم الأول في باريس سان جيرمان، بعدما جدد عقده واختار البقاء في فرنسا، فيما ارتبط نيمار بالرحيل عن النادي الباريسي، وفي المقابل يتواجد اثنان من البرازيليين في فريق نيوكاسل، وهما جولينتون وزميله برونو غيماريش.



وبعدما قال تياغو سيلفا في تصريحات لقناة "غلوبو"، إن نيمار يجب أن ينضم إلى تشيلسي، فيما قال جولينتون في تصريحات للمدونة الصوتية البرازيلية "كاست إف سي": يمكننا أن نوفر له مكانا، وإذا جاء إلى هنا، سيكون ذلك أمرا لا يمكنني شرحه، الرجل بمثابة رمز، أنه كبير في عالم كرة القدم.

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وتابع: لذلك الدعوة موجهة له، نيمار إذا كنت تستمع إلى هذا، يمكنك المجيء سأركض تجاهك طوال الوقت، الكرة ستكون أسهل.