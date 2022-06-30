بيع 10% من حقوق برشلونة التلفزيونية مقابل 207 ملايين

وافق نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الرازح تحت ضائقة مالية على بيع 10 في المئة من حقوقه التلفزيونية من "لا ليغا" على مدار الـ 25 عاماً القادمة للصندوق الأميركي "سيكسث ستريت" الاستثماري مقابل ما يقارب 207.5 مليون يورو، حسب ما أعلن، الخميس، النادي الكاتالوني.

وأوضح برشلونة الذي من المتوقع ألا يسجل خسائر مالية هذا الموسم في بيان: بهذه العملية، يحقق نادي برشلونة مكاسب رأسمالية إجمالية قدرها 267 مليون يورو للموسم الحالي.

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وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق، فقد كان من المتوقع أن يُنهي برشلونة السنة المالية بخسارة قدرها 150 مليون يورو، حسب صحيفة سبورت الرياضية الكاتالونية اليومية.

وسيحصل صندوق "سيكسث ستريت" على 10 في المئة من مدفوعات "لا ليغا" مقابل حقوق البث التلفزيوني. وقال رئيس برشلونة جوان لابورتا: نقوم بتنشيط الروافع الاقتصادية ونطبق إستراتيجيتنا التي تحتاج للصبر والاستدامة والفعالية لتقوية القاعدة المالية للنادي.

وضمن السياق ذاته، علّق آلان واكسمان الرئيس التنفيذي للصندوق الأميركي: نحن نؤمن بالاستراتيجية التي يطبقها جوان لابورتا ونادي برشلونة. نحن فخورون بأن أحد أكثر الأندية نجاحاً في كرة القدم قد اختارنا لنكون شريكاً له ومزوداً لحلول رأس المال.

وتعتبر خطوة بيع حقوق البث التلفزيوني واحدة من الرافعتين الماليتين اللتين تمت الموافقة عليهما الأسبوع الماضي من قبل المشجعون المساهمون في النادي في اجتماع عام لمحاولة زيادة دخل النادي بسرعة والسماح له بإجراء تعاقدات في الموسم المقبل.

ويمكن للنادي بيع ما يصل إلى 25 في المئة من الدخل الناتج عن حقوق البث التلفزيوني لمدة أقصاها 25 عاماً، وبالتالي يمكنه البحث عن مشتر مقابل النسبة المتبقية البالغة 15 في المئة. كما وافق الأعضاء أيضاً على بيع 49.9 في المئة من "بي أل أم"، وهي شركة النادي، المسؤولة عن الترويج والتي تدير بشكل خاص متاجر النادي.